«Это монтаж». Почему Запад усомнился в пусках «Циркона»

Минобороны РФ показало кадры испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты в Баренцевом море.

Вечером 6 октября 2020 года в Баренцовом море прошли первые испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» на воде. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выстрелил по морской цели, находившейся на расстоянии 450 километров от судна. После окончания испытаний Минобороны РФ опубликовало видео запуска ракеты.

Однако кадры от российского военного ведомства не впечатлили пользователей американской социальной сети Twitter. Жители США предположили, что видео могли смонтировать, а снаряд, выпущенный с «Адмирала Горшкова», вовсе не является ракетой «Циркон».

Firat ever public Tsirkon launch shot. The thing that starts is definitely something new, while the next angle might be showing smth old (Oniks?). Against naval surface target, 450 km, 8M.#hyperhype Stay tuned. pic.twitter.com/SRnt0s4Whg — Dmitry Stefanovich (@KomissarWhipla) October 7, 2020

«Видео пуска может быть монтажом, составленным из двух и более видеозаписей. У некоторых зрителей сомнение вызвали первые кадры, на которых с близкого расстояния видно, как ракета вылетает из вертикальной пусковой установки. Они отмечают, что форма ракеты отличается от того, что они ожидали. Это не более чем предположение», — пишет издание The National Interest (NI).

Эксперты из NI объяснили, что пока это просто предположение некоторых американцев. Сомневаться в существовании «Циркона» не приходится, считают специалисты, однако Россия действительно не раскрывает почти никаких деталей о гиперзвуковой ракете: ни характеристик, ни внешнего вида.

В беседе с «Политикой Сегодня» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что подобная позиция в США возникает из-за невозможности достать до той же планки в области развития вооружений.

«Когда Запад не может повторить наше изделие на таком же технологическом уровне или хотя бы около него, они начинают придумывать теории о том, что русские якобы занимаются фейками. Ничего фейкового в "Цирконе" нет. Это очень давняя разработка, которая создавалась на основе других сверхзвуковых и противокорабельных ракет. Их, к слову, до сих пор не могут делать ни в странах Европы, ни в США», — заявил эксперт.

По словам Леонкова, американский военпром пока не в состоянии догнать российский гиперзвук. Поэтому отсутствие хотя бы одного официального изображения ракеты «Циркон» раздражает Пентагон. Собеседник «Политики Сегодня» напомнил, что изначально в США российское оружие «рисовали» по образу разрабатываемой ракеты X-51A Waverider. Такое сравнение в корне неверно.

«Все думают, что "Циркон" будет именно таким [как Waverider]. Нет, "Циркон" будет другим. И официальное видео от Минобороны это подтверждает. Российская гиперзвуковая ракета больше похожа на противокорабельную ракету П-800 "Оникс". Но по характеристикам, конечно же, ее обгоняет», — добавил Леонков.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» напомнил, что российский «Циркон» не может похвастаться запредельной мощностью боевого заряда. Но стандартная комплектация «начинки» с лихвой компенсируется благодаря скорости: ракета летит в восемь раз быстрее скорости звука, а значит при попадании в цель мощность заряда увеличивается в несколько десятков раз. В некоторых случаях кинетическая энергия ракеты может быть выше, чем у обычной боеголовки.

Также «Циркону» трудно противостоять. Из-за его скорости у ПРО потенциального противника есть буквально несколько минут, чтобы среагировать на надвигающуюся угрозу. Если у обычной баллистической ракеты можно просчитать курс и сбить ее, то курс «Циркона» или другой российской ракеты «Кинжал» просчитать очень трудно, что делает их почти неуловимыми для вражеских ПРО.

Американские ракеты могут перехватывать цели на дальности до 120 километров и тоже летают на гиперзвуковой скорости. Но чтобы такими силами сбить один «Циркон», понадобится около 20 новейших американских ракет.

На фоне возможностей «Циркона» еще более опасным оружием представляется российский комплекс «Сармат». Алексей Леонков объяснил, что если в остальных случаях речь идет об одной ракете, то «Сармат» запускает в воздух 10–15 боеголовок, которые будут лететь к своим целям по сложным траекториям и не пересекаться.

The National Interest сообщает, что крылатая ракета «Циркон» станет «реальной угрозой для врагов России». Даже несмотря на то, что точные характеристики гиперзвукового оружия пока неизвестны.