Вокруг достройки «Северного потока – 2» продолжают разгораться страсти, но проблемы могут не прекратиться и после того, как газопровод будет введен в эксплуатацию.

Вокруг достройки «Северного потока – 2» продолжают разгораться страсти, но проблемы могут не прекратиться и после того, как газопровод будет введен в эксплуатацию.

Такое мнение в беседе с изданием «Московский комсомолец» высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Как сообщает издание, пока «Газпром» наращивает в Балтийском море флотилию кораблей, которым предстоит проложить оставшиеся полторы сотни километров трубопровода по морскому дну, Польша ведет массированную бомбардировку этого проекта юридическими и информационными снарядами.

В октябре польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» и пять его иностранных партнеров на десятки миллиардов евро. К тому же США грозят ужесточением санкций не только России, но и всем союзникам «Северного потока – 2». Новые санкции Вашингтон обещает ввести после ноябрьских президентских выборов.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, сейчас проблема достройки морского участка газопровода стоит на первом месте. И дело тут даже не в противодействии противников «Северного потока – 2», а в том, что «Газпрому» придется вести работы на Балтике в зимнее время. Сроки сдачи газопровода в эксплуатацию могут быть сорваны из-за неблагоприятных погодных условия, опасается эксперт.

«Тем более что в процессе строительства будет использоваться технология якорного позиционирования, ранее редко применявшаяся в отечественном газовом хозяйстве», — отмечает Пикин.

В то же время Игорь Юшков отмечает, что, если сейчас вопрос прокладки оставшегося участка газопровода является основной головной болью «Газпрома», то вскоре перед компанией встанут не менее острые проблемы. Новые американские санкции затронут европейские компании, которым предстоит заниматься эксплуатацией и обслуживанием «Северного потока – 2», напоминает экономист.

«Формально Вашингтон не имеет права мешать работе этих организаций на территории Германии, о чем американцев неоднократно предупреждал Берлин. Вместе с тем могут пострадать зарубежные активы задействованных в проекте фирм», — отмечет Юшков.

Таким образом, следующим этапом укрепления «Северного потока – 2» в Европе станет необходимость обеспечить европейским партнерам возможность спокойно работать. И эта задача, убежден эксперт, будет гораздо сложнее, чем те, с которыми «Газпром» сталкивается сейчас, формируя флотилию судов для достройки газопровода.

Европейским фирмам, которые будут обслуживать газопровод, нужно будет обеспечить самую пристальную юридическую защиту.

«Не исключено, что в ближайшее время они сменят нескольких владельцев и максимально усложнят американским службам поиск конечного бенефицианта, на которого Вашингтон смог бы оказать гораздо более жесткое влияние», — полагает эксперт.

Однако сейчас, отмечает «Московский комсомолец» в заключение, у России появилась небольшая передышка и она может не спешить с достройкой «Северного потока – 2». В наступающем осенне-зимнем сезоне Германия не будет нуждаться в дополнительных объемах газа. А все европейские потребности в «голубом топливе» смогут обеспечить уже существующие газопроводы и импорт сжиженного природного газа. Этого немцам хватит на ближайшие месяцы.