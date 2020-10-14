Верховный суд предложил расширить сферу применения "уголовного проступка"

Расширение сферы применения "уголовного проступка" поможет социализации граждан, впервые совершивших преступления, заявил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Уголовное судопроизводство в РФ постоянно совершенствуется путем гуманизации. Введение и расширение сферы "уголовного проступка" является наиболее актуальным вопросом в этой сфере. Соответствующие меры, по словам Лебедева, помогут добиться принципа справедливости в отношении лиц, которые привлечены к уголовной ответственности впервые.

Судимость мешает гражданам налаживать социальный контакт с обществом, а также развиваться во многих сферах. Поэтому в целях улучшения законодательства и реализации принципов гуманизма необходимо расширить сферу применения "уголовного проступка" и добиться таким образом вовлечения осужденных россиян в общественную среду, заключил Лебедев.