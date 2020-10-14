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14:30   14 Октября 2020
Общество

Верховный суд предложил расширить сферу применения "уголовного проступка"

Верховный суд предложил расширить сферу применения "уголовного проступка"

Расширение сферы применения "уголовного проступка" поможет социализации граждан, впервые совершивших преступления, заявил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Уголовное судопроизводство в РФ постоянно совершенствуется путем гуманизации. Введение и расширение сферы "уголовного проступка" является наиболее актуальным вопросом в этой сфере. Соответствующие меры, по словам Лебедева, помогут добиться принципа справедливости в отношении лиц, которые привлечены к уголовной ответственности впервые.

Судимость мешает гражданам налаживать социальный контакт с обществом, а также развиваться во многих сферах. Поэтому в целях улучшения законодательства и реализации принципов гуманизма необходимо расширить сферу применения "уголовного проступка" и добиться таким образом вовлечения осужденных россиян в общественную среду, заключил Лебедев.

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Автор: Ирина Большунова
#лебедев #верховный суд #уголовный проступок #социализация

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