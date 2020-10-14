"Америка нас не любит": Лавров процитировал Слепакова

Глава МИД России Сергей Лавров на интервью процитировал российского комика и актера Семена Слепакова. Об этом сообщает радио Sputnik.

Главный редактор радио Sputnik Маргарита Симоньян спросила российского министра, кто для России лучше: демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп. В ответ Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что Москва будет сотрудничать с тем президентом США, который получит на выборах поддержку американского народа.

"Могу еще сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: "Америка нас не любит"", — иронично добавил российский министр.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп и Байден баллотируются на пост главы Белого дома.

Также на пресс-конференции Лавров иронично оценил догадки о роли министра обороны РФ Сергея Шойгу в переговорах по Нагорному Карабаху, пишет "Царьград".