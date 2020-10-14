14:25 14 Октября 2020Происшествия
Теща расчлененного рэпера Картрайта задержана по подозрению в соучастии
Правоохранители Санкт-Петербурга задержали Елену Кохал, мать Марины Кохал, которая расчленила своего супруга — рэпера Энди Картрайта. Тещу подозревают в соучастии в преступлении.
Следователи считают, что Елена Кохал помогла дочери избавиться от тела мужа или спрятала его. Полиция провела обыски у матери жены убитого рэпера. Также представители правоохранительных органов обыскали квартиру адвоката Юрия Авдеева. Он выступает защитником обвиняемой в расчленении музыканта.
Место проживание Елены Кохал, указанное в документе, является арендованной квартирой адвоката по делу рэпера. Мера наказания теще Картрайта еще не избрана.