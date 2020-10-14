Асад обсудил с жителями Сирии восстановление региона после пожаров

Президент Сирии Башар Асад лично встретился с мирным населением и обсудил с местными жителями восстановление региона после масштабных лесных пожаров, передает ФАН.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в населенный пункт Машта аль-Хилу и лично встретился с мирным населением. Сирийцы рассказали, какой ущерб нанесло пламя сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре региона. Также Асад обсудил дальнейшие действия по восстановлению курортного поселка Машта аль-Хилу, расположенного на стыке провинций Хама, Хомс и Тартус.

Ранее Асад лично побывал в населенных пунктах Баскот и Баллуран в Латакии. Во время поездки сирийский лидер раздал ряд указаний для восстановления сильно пострадавшего агропромышленного комплекса в регионе, передает ФАН.