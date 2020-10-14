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13:44   14 Октября 2020
Политика

Пашинян поблагодарил Путина за посредническую роль РФ по Карабаху

Пашинян поблагодарил Путина за посредническую роль РФ по Карабаху

Особую благодарность президенту России Владимиру Путину выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Минской группе ОБСЕ за посреднические усилия в разрешении ситуации в Нагорном Карабахе. Глава правительства Армении выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину.

"Особую благодарность выражаю президенту России Владимиру Путину, с которым мы поддерживали интенсивную связь. Россия на высоком уровне выполнила свою роль посредника по Карабаху и союзника Армении," — отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, Армения готова для эффективного выполнения дипломатических усилий.

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Автор: Руслан Неглинный
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