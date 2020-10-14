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13:40   14 Октября 2020
Политика

Песков подтвердил желание Москвы продолжать диалог с Западом

Песков подтвердил желание Москвы продолжать диалог с Западом

Начальник пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении России продолжать конструктивный диалог с Евросоюзом, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле видят необходимость и полезность этого диалога, добавив, что Россия всегда выступала за возобновление и развитие взаимоотношений, основанных на взаимном уважении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Характеризуя текущее положение вещей относительно попыток наладить контакт с Западом, Песков подчеркнул, что "в одиночку танго танцевать не получается". Также в пресс-службе Кремля отметили, что Россия не готова сталкиваться с тем отношением, которое демонстрирует ЕС в свете ситуации с Навальным.

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Автор: Яна Либерман
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