Песков подтвердил желание Москвы продолжать диалог с Западом

Начальник пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении России продолжать конструктивный диалог с Евросоюзом, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле видят необходимость и полезность этого диалога, добавив, что Россия всегда выступала за возобновление и развитие взаимоотношений, основанных на взаимном уважении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Характеризуя текущее положение вещей относительно попыток наладить контакт с Западом, Песков подчеркнул, что "в одиночку танго танцевать не получается". Также в пресс-службе Кремля отметили, что Россия не готова сталкиваться с тем отношением, которое демонстрирует ЕС в свете ситуации с Навальным.