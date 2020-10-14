Сатановский поддержал слова Лаврова о возможности прекращения диалога с ЕС

Высказанная главой МИД России Сергеем Лавровым мысль о том, что Москва может прекратить диалог с Евросоюзом, является очень правильной и толковой.

Об этом в своем Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что российское руководство терпеливо «до изумления», но не до бесконечности.

«Что говорить с убогими? Ты им по делу, о серьезном и важном для их собственного существования, а они тебе вычитывают, зудят над ухом, пугают санкциями, требуют и грозят… И так все время», — напоминает эксперт.

По поводу Евросоюза у России больше нет никаких иллюзий, считает Сатановский. Если там будут готовы разговаривать с Москвой на равных, она поговорит, если к тому времени еще будет, о чем говорить. А если не будут, это тоже не проблема.

Никаких перспектив на будущее с Западной Европой все равно не просматривается, особенно, если учесть, что в последнее время она превратилась в «афро-арабскую помойку», убежден эксперт.

«Что до Европы Восточной, она, как и освоенное западниками постсоветское пространство: Молдавия и Украина, Прибалтика и Грузия, промышленность и инфраструктуру потеряли или теряют, с наукой и образованием там не лучше, так что особого экономического смысла в них для России нет», — рассуждает политолог.

Никаких ностальгических чувств к этим странам не осталось после того, как они под управлением США стали плацдармами НАТО, то есть возможным полем боя в будущей войне. И эта тема тоже не является предметом диалога, считает Сатановский.

Заявление Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС является также тревожной новостью для тех представителей нашего «истеблишмента», кто решил спокойно доживать на Западе, используя Россию лишь в качестве золотой жилы и дойной коровы. Благополучию этих людей, по мнению Сатановского, может прийти конец.

«Конечно, наворовано там на поколения вперед, но вдруг их ждет большое разочарование и страну перестанут на запчасти под продажу оптом и в розницу разбирать? В чем в основном и состоял смысл "диалога". Но тут, что сделаешь? Так получилось. Не нарочно. Просто очень уж достали. До печенок», — пишет эксперт.

Чаша терпения российского МИД, по мнению Сатановского, переполнилась, благодаря теме «отравления» Навального, с которой Запад откровенно перегнул палку, особенно после историй со спортивным допингом и Скрипалями. Благодаря попыткам свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко и взять под свое влияние всю РБ. Благодаря торможению строительства «Северного потока – 2» через разные «юридические гадости» и штрафы.

«Партнерства с нами явно не хотят, так и какой диалог? Зачем? Мазохизм — не русская национальная черта», — иронизирует Сатановский в заключение.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что у Евросоюза не складывается геополитическое партнерство с властями РФ.

В ответ Лавров, выступая в рамках встречи международного дискуссионного клуба «Валдай», указал, что западные политики не считают необходимым проявлять в отношении России взаимное уважение. И Россия, по словам министра, в конце концов может просто прекратить диалог с Европейским Союзом.