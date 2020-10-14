Лавров назвал абсолютно беспомощными реакции ФРГ и Франции на письма России

Десяток писем в связи с неприемлемыми действиями Киева отправлены во Францию и ФРГ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Он отметил, что деятельность Украины противоречит Минским соглашениям по Донбассу. Об этом он неоднократно сообщал представителям ФРГ и Франции, однако в ответ получал лишь "отписки".

"Ответы абсолютно беспомощные", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что экономические интересы России и ЕС должны сохраняться, но "бегать и унижаться" ниже достоинства Москвы. Глава МИД РФ добавил, что Россия может вообще прекратить диалог с Западом, если он не понимает необходимости взаимоуважения.