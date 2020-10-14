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13:37   14 Октября 2020
Политика

Песков указал на отсутствие сделки с США о заморозке ядерных арсеналов

Песков указал на отсутствие сделки с США о заморозке ядерных арсеналов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ядерную сделку между РФ и США.

Между Россией и США на данный момент не существует договоренностей о замораживании ядерных арсеналов, заявил Песков. Однако переговоры по данному направлению ведутся, подытожил пресс-секретарь.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что американцы рассчитывают, что Россия даст свое согласие на предложенные ими условия по ядерной сделке.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #песков #ядерная сделка

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