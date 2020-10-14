Суд рассмотрит дело о массовых расстрелах в деревне Жестяная Горка

Массовые расстрелы нацистами мирного населения в Новгородской области могут признать геноцидом.

Заседание по делу о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны пройдет сегодня, 14 октября, в Солецком районном суде. В рамках слушания будет рассмотрено требование прокуратуры о признании расстрела мирного населения в деревне Жестяная Горка геноцидом. Представители ведомства считают, что организованные немецкими военными убийства носили массовый и систематический характер.

Ранее Генпрокуратура РФ поручила региональному ведомству установить факт геноцида на территории Новгородской области, жертвами которого стали более 2600 человек. Также правоохранителям необходимо было установить круг лиц, причастных к организации массовых убийств.