Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:37   14 Октября 2020
Происшествия

Суд рассмотрит дело о массовых расстрелах в деревне Жестяная Горка

Суд рассмотрит дело о массовых расстрелах в деревне Жестяная Горка

Массовые расстрелы нацистами мирного населения в Новгородской области могут признать геноцидом.

Заседание по делу о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны пройдет сегодня, 14 октября, в Солецком районном суде. В рамках слушания будет рассмотрено требование прокуратуры о признании расстрела мирного населения в деревне Жестяная Горка геноцидом. Представители ведомства считают, что организованные немецкими военными убийства носили массовый и систематический характер.

Ранее Генпрокуратура РФ поручила региональному ведомству установить факт геноцида на территории Новгородской области, жертвами которого стали более 2600 человек. Также правоохранителям необходимо было установить круг лиц, причастных к организации массовых убийств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#суд #геноцид #прокуратура #вов #новосибирская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров