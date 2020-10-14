Армения оценила вклад Лаврова в переговоры по Нагорному Карабаху

Потребовалось 11 часов, чтобы прийти к договоренностям по нагорнокарабахскому конфликту на переговорах в Москве. Об этом рассказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК.

Министр иностранных дел Армении обратил внимание на вклад главы МИД России Сергея Лаврова, который стал посредником в переговорах по Нагорно-Карабахской Республике. Представители Азербайджана и Армении встретились в Москве, чтобы обсудить обострившийся в Карабахе конфликт. По словам Мнацаканяна, Сергей Лавров сыграл очень важную роль в принятии совместных соглашений.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня и согласовании дополнительных параметров этого режима. Лавров позднее рассказал о вкладе президента России Владимира Путина в переговоры, который контролировал их даже ночью, передал RT.