Песков: Путин выступит с обращением к нации, если посчитает необходимым

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с обращением к нации в связи с ситуацией с коронавирусом в стране, если посчитает это необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о том, когда стоит ждать очередного обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к нации, ответил, что глава государства выступит с заявлением, когда это будет необходимо.

"Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал", — сказал Песков.

Руководство РФ принимает все возможные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В ряде регионов действует масочный режим, власти Москвы призвали организации по возможности перейти на удаленный режим работы.