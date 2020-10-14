Премьер Жапаров собирается обсудить отставку президента Киргизии

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обсудит с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым его отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Садыр Жапаров прокомментировал возможную отставку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Премьер-министр республики рассчитывает на прошение об отставке Жээнбекова до конца дня.

Глава Киргизии ранее подписал указ о назначении нового состава правительства. Согласно указу, Жапаров назначен руководителем кабинета.