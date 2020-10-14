Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске боевиков в Нагорный Карабах

Сообщения о переброске Турцией сирийских боевиков в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе появились сразу после начала боевых действий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил причину этого.

Небольшие боестолкновения между армиями Армении и Азербайджана начались незадолго до масштабного кризиса в Нагорном Карабахе, вспыхнувшего 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил о боестолкновениях в Тавушском районе в июле 2020 года, которые, по его мнению, показали военную несостоятельность Азербайджана. Именно по этой причине Турция решила непосредственно вмешаться в карабахский конфликт, перебросив боевиков из Сирии.