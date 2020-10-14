Новак обрисовал будущее нефтяного рынка

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сделал заявление касательно положения нефти в ближайшем будущем.

"Черное золото" останется ведущим источником энергии в ближайшие десятилетия, считает министр. Об этом он заявил в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Мы с коллегами продолжаем смотреть на ситуацию с оптимизмом", — приводят слова Новака ТАСС.

Россия планирует постепенно наращивать добычу в рамках сделки ОПЕК+, несмотря на ситуацию со второй волной коронавируса, добавил политик.