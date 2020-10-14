Депутат Бундестага Гердт: Мир в Европе без России невозможен

Глава МИД РФ Сергей Лавров исключил диалог России и Запада без взаимного уважения. Вальдемар Гердт убежден, что пренебрежением Европу заразила «кучка элит».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить отношения с Европейским союзом, если западные державы не будут вести диалог с Москвой на принципах взаимного уважения.

Глава российской дипломатии обрисовал возможное геополитическое будущее, презентуя доклад «Утопия многообразного мира: как продолжается история» в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более что Урсула фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии - прим.ред.) заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал глава МИД РФ.

Депутат Бундестага, член комитета по международной политике Вальдемар Гердт (партия «Альтернатива для Германии») считает, что негативное отношение к России на Западе диктует немногочисленная политическая элита, с помощью большой идеологической машины.

В беседе с «Политикой Сегодня» политик отметил, что вектор на разрушение отношений с Россией задают элиты, не думающие о будущем.

«Есть отдельная политическая фракция, которая заточена на разрушение отношений между Россией и Германией, между Россией и Польшей, между Россией и Прибалтийскими странами. Но это не государства. Государства немножко больше, в моем понимании, чем кучка дорвавшихся до власти безбашенных мультиглобалистов, которые не думают ни о будущем своих детей, ни о будущем своей страны. Они думают только о сегодняшнем дне», — прокомментировал немецкий депутат.

На вооружении кучки элит, по словам Гердта, имеется «мультиглобальная идеологическая машина», созданная за последние 30 лет. При этом российский и немецкий народы в целом дружны.

«Народ Германии, немецкий народ и сейчас с пониманием относится к русскому народу. Нас все время пытаются разделить и это кошмарный сон для англосаксов, если европейские западные страны начнут дружить с Россией. Этого они не хотят. Не допускают всеми возможными и невозможными способами», — считает Гердт.

Депутат Бундестага убежден, что Россия демонстрирует «уникальное терпение» по отношению к нападкам извне. Гердт призвал европейские страны не испытывать терпение Москвы и воспользоваться всеми инструментами для налаживания диалога и мирного сосуществования.

«Нам надо обязательно использовать все рычаги, которые не попадают под санкции, — народную дипломатию, общение на уровне обмена школьников и студентов, малый и средний бизнес, который в обход санкциям может и должен начинать сотрудничать между странами <...> Никто не хочет войны, поверьте мне, никто. Создать мирное пространство на территории европейского континента без России невозможно», — подчеркнул Гердт.

Парламентарий придерживается концепции единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, за создание которого ранее высказывался президент Франции Эммануэль Макрон. Так, по мнению господина Гердта, удастся воспользоваться историческим шансом и не допустить, чтобы «европейская цивилизация не канула в небытие».

«Тогда мы сможем влиять на глобальную политику, тогда восстановятся наши экономики, тогда придет процветание и люди будут иметь работу, будут иметь будущее. Именно этого боится часть заокеанской элиты и те люди, которые накормлены чужой идеологией», — подытожил он.