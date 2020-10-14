Лавров в беседе с главой МИД Азербайджана призвал Баку соблюдать перемирие

Телефонный разговор между главами МИД РФ и Азербайджана, состоявшийся днем 14 октября, был посвящен мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает официальный сайт МИД РФ.

Постоянные консультации по телефону между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым проходят с начала армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, вспыхнувшего 27 сентября. Сергей Лавров в телефонном разговоре 14 октября подчеркнул безальтернативность неукоснительного соблюдения условий перемирия.

Соглашение о гуманитарном перемирии в зоне конфликта было достигнуто 10 октября в Москве в ходе переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве МИД РФ.