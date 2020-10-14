Врачи рассказали о состоянии бабушки нижегородского стрелка

Бабушка 18-летнего стрелка из Нижнего Новгорода пришла в себя после инцидента на автобусной остановке, сообщает LIFE со ссылкой на источник в экстренных службах.

Женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ. Пациентка перенесла ампутацию руки, врачи пока не делают прогнозов относительно ее состояния.

Внук бабушки Даниил Монахов 12 октября открыл стрельбу в поселке Большеорловский. Родственница злоумышленника пыталась остановить его. Жертвами инцидента на автобусной остановке стали три человека, столько же граждан пострадали.