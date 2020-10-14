Зеленский обсудил с британской разведкой MI6 противодействие России

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время недавнего визита в Великобританию (7–8 октября 2020 года) он встречался с главой британской Секретной разведывательной службы MI6 (Secret Intelligence Service) Ричардом Муром. Пресс-служба украинского лидера сообщила, что он не стал раскрывать все подробности прошедшего разговора.

«К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. <…> Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Однако некоторые подробности беседы с Муром Зеленский все же раскрыл: по его словам, британцы предупредили Украину о массовом потоке дезинформации и фейковых новостей. Начальник MI6 обратил внимание, что многие телеканалы и информационные издания в стране финансируются зарубежными государствами.

Ранее украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на источники из окружения президента, сообщало, что Лондон потребовал от Зеленского обратить особое внимание на Россию и противодействовать дезинформации со стороны Москвы. Этот тезис подтверждается недавним заявлением Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины. Он сопровождал Зеленского во время поездки в Великобританию.

Пока президент Украины беседовал с премьер-министром Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит, Ермак выступал в аналитическом центре Chatham House. Представитель Зеленского объявил, что Киев намерен создать специальный центр для противостояния «российской дезинформации и пропаганде».

Украинский политтехнолог Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» обратил внимание, что подобные разговоры о «российской дезинформации» ведутся на Украине с 2014 года. После событий Евромайдана Киев спешит обвинить Москву практически в каждой проблеме, которая волнует жителей страны.

«Этой теме уже шесть лет. Под "дезинформацией" Зеленский имеет в виду собственную информационно-психологическую войну против России, ведь официальный Киев выставляет Москву крайней по каждой проблеме. В этой части встреча Зеленского и Ричарда Мура вполне логична, ведь разведывательное управление MI6 давно известно своим отношением к России», – объяснил эксперт.

Окара отметил, что дискуссию Владимира Зеленского и Ричарда Мура можно назвать «ожидаемой». Впрочем, главы государств нечасто встречаются с начальниками шпионских служб, которые нацелены на заграницу. Их объединяет одно – желание противодействовать России на мировой арене, считает специалист.

«Если смотреть на действия Украины в отношении России, то такая встреча [Зеленского и Мура] вполне понятна. Президента Украины часто критикуют за то, что его внешняя политика чересчур слабая. На этом примере можно сказать, что это не совсем так. Хоть встреча Зеленскому и не по рангу, это все же очень высокий уровень общения. MI6 – это одна из сильнейших разведок мира», — добавил политтехнолог.

Собеседник «Политики Сегодня» напомнил, как после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем MI6 опасалось, что ее агентов в России «рассекретят». Британская газета The Independent писала, что подобная реакция со стороны Лондона последовала вслед за заявлением дипведомства РФ: тогда Россия выслала из страны 23 дипломата в ответ на аналогичные действия Великобритании.

«Могу сказать, что разведку MI6 подозревают во многих серьезных событиях и инцидентах со знаком минус, которые происходили вокруг России. Поэтому встреча представителей разведывательной службы с Зеленским – это закономерный результат их антироссийской деятельности. Они хотят координировать усилия, чтобы работать в восточном направлении, то есть в сторону России», — подчеркнул спикер.

Проект, о котором в Chatham House говорил Ермак, неизменно столкнется с проблемами финансирования, уверен украинский политолог. Если западные кураторы решат помочь Киеву деньгами, то отдел противодействия «российской дезинформации» действительно может быть создан. Окара заключил, что деятельность этой службы будет заключаться в распространении украинской пропаганды и фейковых данных о деятельности Москвы.

Инцидент в английском городе Солсбери произошел в марте 2018 года: экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены. Вокруг трагедии развернулся серьезный дипломатический скандал. Британские власти заявили, что к произошедшему приложила руку Россия, Кремль категорически отрицал это. Москва неоднократно предлагала организовать совместное расследование случившегося, однако Лондон проигнорировал такую возможность и отказал в доступе к Скрипалям.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что итогами встречи Зеленского и Джонсона в Лондоне стало совместное соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.