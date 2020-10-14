Адвокат Соколова вызвал "Гоблина" в суд в качестве свидетеля

Сторона защиты историка Олега Соколова вызвала переводчика и блогера Дмитрия Пучкова, известного как "Гоблин", в качестве свидетеля. Об этом сообщили корреспонденты Telegram-канала "Mash на Мойке" из зала суда.

Соколов был частым гостем в эфирах Пучкова, в связи с этим у суда возникли вопросы и к нему.

Ранее историк заявил, что у убитой им аспирантки был роман с "бандитом-рецидивистом". По словам Соколова, девушка связалась с мужчиной, который был судим за вооруженные грабежи и сейчас его разыскивает Интерпол. Также доцент отметил, что подробности о "любовнике" его девушки он узнал, уже будучи в тюрьме.