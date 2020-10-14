Тест на коронавирус в Петербурге за сутки сдали 34 287 человек

Тестирование на выявление коронавируса за последние сутки прошли 34 287 человек в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации города.

Врачи продолжают наблюдать за 2847 пациентами, из них 24 — в обсерваторе, 810 — контактные, 2013 — на самоизоляции. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19 обратились 318 человек.

Также на 2021 год Петербург выделит еще 5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом во время радиоэфира сообщил глава Северной столицы Александр Беглов.