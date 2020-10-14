Глава МИД РФ оспорил мнение Турции о конфликте в Карабахе

Россия не может разделить позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Анкара, поддерживающая в конфликте азербайджанскую сторону, считает, что военное решение допустимо, однако Москва с этим не согласна, подчеркнул глава МИД в интервью представителям радиостанций. Лавров напомнил, что за последнее время несколько раз общался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, контакты поддерживаются и на других уровнях. Однако РФ никогда не квалифицировала Турцию как стратегического союзника, на данный момент это очень тесный партнер.

Россия продолжит отстаивать точку зрения, что мирное урегулирование не просто возможно, а является единственным способом обеспечить устойчивое решение проблемы в Карабахе. Ключом к устойчивому перемирию должны стать немедленные переговоры по линии военных и согласование механизма прекращения огня, добавил дипломат.