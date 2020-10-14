Лавров сообщил о намерении России ответить на санкции ЕС по Навальному

Россия намерена дать зеркальный ответ на санкции в связи с ситуацией по делу Алексея Навального, введенные Евросоюзом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Министр отметил, что немецкие представители не планируют предоставлять никаких фактов по делу Навального, несмотря на все международно-правовые обязательства. Поэтому Россия намерена сделать зеркальный дипломатический ответ.