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12:25   14 Октября 2020
Политика

Лавров сообщил о намерении России ответить на санкции ЕС по Навальному

Лавров сообщил о намерении России ответить на санкции ЕС по Навальному

Россия намерена дать зеркальный ответ на санкции в связи с ситуацией по делу Алексея Навального, введенные Евросоюзом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Министр отметил, что немецкие представители не планируют предоставлять никаких фактов по делу Навального, несмотря на все международно-правовые обязательства. Поэтому Россия намерена сделать зеркальный дипломатический ответ.

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Автор: Василий Пименов
#евросоюз #санкции #лавров #навальный

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