Лавров обвинил США в попытке ослабить Россию через Ливию

США проявляют активность в ливийском направлении, их действия направлены на то, чтобы ослабить Российскую Федерацию и Турцию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что Соединенные Штаты пытаются задействовать ливийский кризис в своих интересах. Основной целью является ослабление России и Турции, что даже не скрывается, заметил дипломат.

"В Ливии США весьма и весьма активны и также пытаются "разрулировать" этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и ослабить РФ, между прочим. Это открыто заявляется", — подчеркнул он.

На территории Ливии длится противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует столицу страны Триполи, и Ливийской национальной армией (ЛНА), находящейся на стороне Палаты представителей (парламента).