Корабль "Союз МС-17" показал рекордную скорость по доставке экипажа на МКС

Российский корабль "Союз МС-17" совершил стыковку с Международной космической станцией. Длительность полета в три часа и три минуты стала рекордно короткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем прошел в 08:45 по московскому времени с космодрома Байконур. Спустя несколько минут "Союз" отделился от третьей ступени и начал самостоятельный полет к МКС. Корабль совершил всего два витка вокруг Земли. Аналогичная схема ранее была отработана на нескольких кораблях "Прогресс МС", когда полет в 2017 году составлил три часа и 18 минут.

Традиционно корабль совершает 34 витка вокруг планеты. Также есть схема с четырьмя витками, когда полет длится около шести часов. Предыдущий рекорд по доставке экипажа на МКС принадлежал кораблю "Союз МС-06", длительность полета составила пять часов и 38 минут.