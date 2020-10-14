Экс-глава Удмуртии Соловьев приговорен к десяти годам колонии за взятки

Завьяловский районный суд приговорил экс-главу Удмуртии Александра Соловьева к десяти годам колонии строгого режима за взятки, передает ТАСС.

Соловьеву также назначен штраф в размере 275 млн рублей по делу о получении крупной взятки. Судебный процесс в отношении экс-главы Удмуртии продолжался с декабря 2018 года с перерывами из-за болезни подсудимого и карантина на фоне COVID-19.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы для Соловьева. Бывший глава Удмуртии не признал вину. Его адвокат Галина Сбоева запрашивала оправдательный приговор для клиента.