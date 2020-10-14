Лавров оценил сотрудничество России и США

Несмотря на отношения России и США, оба государства довольно неплохо сотрудничают, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем интервью. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ позитивно оценил взаимодействие России и США. Сергей Лавров пришел к выводу, что несмотря на непоправимую ситуацию в отношениях двух стран, обе стороны сотрудничают довольно неплохо. Министр обратил внимание на положительное сотрудничество в Сирии.