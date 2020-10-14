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12:10   14 Октября 2020
Политика

Лавров оценил сотрудничество России и США

Лавров оценил сотрудничество России и США

Несмотря на отношения России и США, оба государства довольно неплохо сотрудничают, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем интервью. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ позитивно оценил взаимодействие России и США. Сергей Лавров пришел к выводу, что несмотря на непоправимую ситуацию в отношениях двух стран, обе стороны сотрудничают довольно неплохо. Министр обратил внимание на положительное сотрудничество в Сирии.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #лавров

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