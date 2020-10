Неохота с «Артемидой». Почему Россия выбрала особый путь для освоения Луны

NASA ждет, что Россия присоединится к лунной программе США, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Японии, ОАЭ и Люксембурга.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды» (Artemis Accords), которые устанавливают основные принципы освоения Луны. Он подчеркнул, что предложенный США документ продолжает Договор по космосу, принятый в 1967 году.

«Соглашения Артемиды» накануне подписали США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, ОАЭ и Люксембург. Глава NASA назвал главной целью документа предотвращение любых будущих «международных недоразумений или конфликтов» в вопросе освоения Луны.

What a memorable moment! We are proud that with today's #Artemis Accords signing, we are deepening our relationships with our partners & are establishing vital principles that will create a safe, peaceful, & prosperous future in space for all of humanity. pic.twitter.com/WpthvUJQy5

В «Соглашениях» оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». Документ устанавливает десять основных принципов исследования Луны. Планируется, что в ближайшее время к соглашению присоединятся и другие страны. Брайдестайн выразил надежду, что Россия, как ценный партнер, поделится с США своими предложениями относительно того, как должен быть устроен проект окололунной станции Deep Space Gateway.

Впрочем, Москва на предложения Вашингтона реагирует без энтузиазма. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал «Соглашения Артемиды». Он сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак. В ответ руководитель госкорпорации объявил о планах запустить отечественную лунную программу с 2021 года.

Ведущий научный сотрудник Института Космический исследований РАН Натан Эйсмонт объясняет позицию России большими затратами проекта. Как и все пилотируемые полеты, лунная программа требует серьезного финансирования.

Говоря о лунных достижениях США, Эйсмонт заметил, что американцы были первыми исключительно в плане отправки экипажа на поверхность спутника Земли. Что касается научных результатов, то здесь говорить об отставании СССР неправильно, подчеркивает эксперт. В частности, Советский Союз смог доставить на Землю 326 граммов лунного грунта.

Ученых интересуют полярные области Луны, которые до сих пор не исследованы. Несмотря на внимание к нашему ближайшему небесному телу, вопросы происхождения пары Луна-Земля остается не совсем ясен, отмечает эксперт. Однако конечная цель американской программы — полет на Марс. И здесь требуются технологические решения, которые позволят осуществить задуманное с наименьшими рисками.

We're returning to the Moon, and our historic "worm" logo will be along for the ride. At @NASAKennedy, teams applied the logo to the @NASA_SLS rocket that will launch with our @NASA_Orion spacecraft on the #Artemis I mission: https://t.co/Pdw9JcRVwn pic.twitter.com/LfeDFFyajN