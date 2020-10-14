Неохота с «Артемидой». Почему Россия выбрала особый путь для освоения Луны

NASA ждет, что Россия присоединится к лунной программе США, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Японии, ОАЭ и Люксембурга.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды» (Artemis Accords), которые устанавливают основные принципы освоения Луны. Он подчеркнул, что предложенный США документ продолжает Договор по космосу, принятый в 1967 году.

«Я очень сильно надеюсь, что даже если Россия и не присоединится, то будет следовать принципам, которые перечислены в "Соглашениях Артемиды", — цитирует Брайденстайна ТАСС.

«Соглашения Артемиды» накануне подписали США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, ОАЭ и Люксембург. Глава NASA назвал главной целью документа предотвращение любых будущих «международных недоразумений или конфликтов» в вопросе освоения Луны.

What a memorable moment! We are proud that with today's #Artemis Accords signing, we are deepening our relationships with our partners & are establishing vital principles that will create a safe, peaceful, & prosperous future in space for all of humanity. pic.twitter.com/WpthvUJQy5 — NASA (@NASA) October 14, 2020

В «Соглашениях» оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». Документ устанавливает десять основных принципов исследования Луны. Планируется, что в ближайшее время к соглашению присоединятся и другие страны. Брайдестайн выразил надежду, что Россия, как ценный партнер, поделится с США своими предложениями относительно того, как должен быть устроен проект окололунной станции Deep Space Gateway.

«Мы приветствовали бы возможность получить от России тот вклад в эту программу, который она готова предоставить. И, конечно же, мы призываем их поделиться с нами своими соображениями. Потому что мы ценим их, как партнера, и мы надеемся, что они ценят нас, как партнера, что было прекрасно продемонстрировано за последние 20 лет на примере МКС», — отметил глава NASA.

Впрочем, Москва на предложения Вашингтона реагирует без энтузиазма. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал «Соглашения Артемиды». Он сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак. В ответ руководитель госкорпорации объявил о планах запустить отечественную лунную программу с 2021 года.

Ведущий научный сотрудник Института Космический исследований РАН Натан Эйсмонт объясняет позицию России большими затратами проекта. Как и все пилотируемые полеты, лунная программа требует серьезного финансирования.

«Это сопоставимо [по стоимости] с беспилотными проектами. А научные результаты будут получены в не самом близком будущем. Главная цель реализации "Артемиды"— это путешествие на Марс. Оптимистично говорить, что это произойдет в ближайшее десятилетие. Хотя в целом с точки зрения технологий и готовности к тому, чтобы отправить экспедицию на Марс, мы к этому приближавшемся. Но сначала для этого нужно потренироваться на Луне», — говорит ученый.

Говоря о лунных достижениях США, Эйсмонт заметил, что американцы были первыми исключительно в плане отправки экипажа на поверхность спутника Земли. Что касается научных результатов, то здесь говорить об отставании СССР неправильно, подчеркивает эксперт. В частности, Советский Союз смог доставить на Землю 326 граммов лунного грунта.

«Главную задачу доказать, что человек может прилететь на Луну сделали США. Но получить грунт с поверхности Луны удалось СССР с помощь автоматов. И говорить, что наши успехи хуже, чем у американцев, неверно. Научная ценность этих грунтов сопоставима с тем, что сделали США. Но если мы продолжаем работы по отправлению на Марс, то тут значение американцев существенно. И если они сейчас вернутся на Луну, то это будет более решительный шаг, подтверждение при новых условиях», — рассуждает Эйсмонт.

Ученых интересуют полярные области Луны, которые до сих пор не исследованы. Несмотря на внимание к нашему ближайшему небесному телу, вопросы происхождения пары Луна-Земля остается не совсем ясен, отмечает эксперт. Однако конечная цель американской программы — полет на Марс. И здесь требуются технологические решения, которые позволят осуществить задуманное с наименьшими рисками.

«СССР не смог на равных пилотируемых кораблях достичь Луны по ряду причин. Глобальная заключается в том, что экономическая мощь была недостаточна, чтобы выступить на паритетных началах. Участие в "Артемиде" должно быть на равных условиях по тратам у всех партнеров. США более мощная держава экономически. Но если сравнивать участие России в работе МКС — например, кто больше всего доставил железа, то, несмотря на разницу в мощи, Россия остается впереди. Более высокие достижения у РФ и в плане пилотируемых полетов. Удерживаться на таком уровне довольно трудно. России нужно выбрать нишу. Может уверенности в этом нет, поэтому такая вялая реакция на предложение США», — предполагает ученый.

We're returning to the Moon, and our historic "worm" logo will be along for the ride. At @NASAKennedy, teams applied the logo to the @NASA_SLS rocket that will launch with our @NASA_Orion spacecraft on the #Artemis I mission: https://t.co/Pdw9JcRVwn pic.twitter.com/LfeDFFyajN — NASA (@NASA) September 30, 2020

Перспективы России в космосе определены федеральной космической программой на 2016 — 2025 годы. Россия также возобновляет собственную Лунную программу. К 2021 году на спутник Земли отправят космический аппарат «Луна — 25». Отечественная программа предполагает беспилотные полеты, отметил Эйсмонт. Прежде всего, России нужно разработать сверхтяжелые носители. Активно этим занимался СССР, но сейчас приходится начинать практически с нуля.

«Затраты могут отразиться на других космических отраслях, например, научных. С этими трудностями надо разобраться так, чтоб участники [лунной программы] не чувствовали себя задвинутыми. С моей точки зрения и с точки зрения коллег, значимое участие России в "Артемиде" было бы эффективным. Посмотрим, как будут развиваться переговорные процессы. Нам надо не остаться в стороне от важной конечной задачи — отправка пилотируемого комического аппарата на Марс», — заключил собеседник издания.

NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов, еще весной 2019 года. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) космического корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап миссии (Artemis 2) — облет Луны с экипажем на борту.

На третьем этапе (Artemis 3) космическое агентство рассчитывает высадить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу. Ориентировочно это должно произойти в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй — на 2023 год.

В мае 2020 года NASA представило основные принципы, на которых будет строиться международное соглашение об освоении Луны — «Соглашения Артемиды». Документ получил название в честь лунной программы и представляет собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами.