«Симпсоны» высмеяли Трампа и дали зрителям 50 причин не голосовать за него

Создатели американского мультсериала «Симпсоны» в преддверии грядущих выборов президента США высмеяли Дональда Трампа. Об этом сообщает новостной портал The Screenrant.

В новой серии Treehouse of Horror XXXI («Дом на дереве ужасов») глава семейства Гомер Симпсон отправляется голосовать, но впадает в ступор, взяв бюллетень. На помощь ему приходит развитая не по годам дочь Лиза. Она убеждает отца не голосовать за Трампа. Когда уговоры не срабатывают, в кадре появляются 50 причин, почему действующий глава Белого дома не достоин избрания на второй срок.

The Simpsons — October Surprise pic.twitter.com/wCDOrpmN80 — TheSimpsons (@TheSimpsons) October 13, 2020

Для «Симпсонов» не в новинку затрагивать тему политики и деятельность лидера Америки. Так, в одной из серий Гомер дерется с 41-м президентом-республиканцем Джорджем Бушем-старшим, а в мэре Спрингфилда Джо Куимби поклонники сериала часто узнают бывшего сенатора-демократа Теда Кеннеди. Не чужды жителям вымышленного города и современные ценности Запада: поддержка мигрантов и ЛГБТ-сообщества.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основные претенденты на пост первого лица — действующий лидер, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. По последним данным специальной службы исследовательской фирмы SSRS, за Байдена в день выборов готовы проголосовать 57% американцев, и лишь 41% хочет поддержать Трампа.