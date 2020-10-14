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12:01   14 Октября 2020
Политика

Замглавы МИД РФ провел встречу с армянским коллегой в Москве

Замглавы МИД РФ провел встречу с армянским коллегой в Москве

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с советником главы МИД Армении Рубеном Карапетяном. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Встреча Михаила Богданова с Рубеном Карапетяном состоялась накануне, 13 октября, в Москве. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обсудили проблематику урегулирования кризисов в Сирии и Ливии.

В ходе встречи поднималась тема палестино-израильского конфликта, а также социально-экономической ситуации в Ливане.

Особое внимание в ходе встречи Михаил Богданов и Рубен Карапетян уделили положению христианских общин в странах ближневосточного и североафриканского регионов.

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Автор: Яна Либерман
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