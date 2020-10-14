12:01 14 Октября 2020Политика
Замглавы МИД РФ провел встречу с армянским коллегой в Москве
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с советником главы МИД Армении Рубеном Карапетяном. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Встреча Михаила Богданова с Рубеном Карапетяном состоялась накануне, 13 октября, в Москве. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обсудили проблематику урегулирования кризисов в Сирии и Ливии.
В ходе встречи поднималась тема палестино-израильского конфликта, а также социально-экономической ситуации в Ливане.
Особое внимание в ходе встречи Михаил Богданов и Рубен Карапетян уделили положению христианских общин в странах ближневосточного и североафриканского регионов.