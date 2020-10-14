На машине в Тюмень. Как россияне путешествуют в пандемию

Теперь россиянам обещают приличный кэшбек, лишь бы те хоть куда-нибудь выезжали.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС заявила, что российские регионы из-за пандемии коронавируса не досчитались примерно 30% туристического потока. При этом эксперт назвала цифру успехом, потому что прогнозировались потери в два раза больше.

Беспокоясь о здоровье, россияне стали предпочитать путешествия на собственном автомобиле полетам на самолете и поездкам в поездах. Кроме того, Ломидзе отметила бонус от COVID-19: люди научились быть значительно заботливее, что, по ее мнению, сказалось на качестве обслуживания в общепите и гостиницах.

«Сервис на Розе Хутор приятно удивил», — подчеркнула директор АТОР, недавно вернувшаяся с курорта Краснодарского края.

С открытия сезона в Краснодарском крае и Крыму (с конца июня) эти регионы посетили около 14 миллионов соотечественников. Точные цифры станут известны позднее, так как на юге страны сезон пока в разгаре.

Ломидзе отметила еще один плюс коронакризиса в сфере организации путешествий — небывалую ранее государственную поддержку.

«С одной стороны индустрия никогда не переживала такого масштабного удара, с другой стороны у нас никогда не было таких мер поддержки и поддержки чартерных рейсов на направления, которые не считались массовыми», — прокомментировала Ломидзе выросший в этом году спрос на путешествия в Калининград, Бурятию, Алтай и на Байкал.

Например, программа по компенсации средств за приобретенный тур по России для владельцев карты МИР. По данным туроператоров, в августе возможностью получить кэшбек воспользовались порядка 70 тысяч человек.

Эксперимент решили повторить с 15 октября. В этот раз речь получить компенсацию можно за путешествия в новогодние каникулы. Деньги будут возвращаться не только за пакетные туры, но и за бронирование в отелях от двух ночей. Совершить покупку нужно до 5 декабря, отдохнуть — до 10 января 2021 года.

Ломидзе предполагает, что зимой россияне поедут смотреть Байкал и отечественную Лапландию - Мурманскую область, которая обычно пользовалась спросом у китайских путешественников, желающих взглянуть на северное сияние. Интересными зимними направлениями исполнительный директор Ассоциации туроператоров России назвала Тюмень и Ямал.

Отметила эксперт и тренд на путешествия по внутри региона, в котором они проживают.

«Тревожные сводки вносят коррективы в поведение туристов, вперед никто не планирует», — обозначила еще одну особенность, свойственную пандемическому году, Майя Ломидзе.

Чтобы не потерять интерес аудитории, тревел-сервисы весь год предлагают подписчикам интересные внутренние маршруты, то и дело иронизируя на тему коронавируса. Так, один из них создал обновляемую карту открытых стран и регионов России для удобного планирования путешествий.

На данный момент для путешествий россиянам доступны Турция, Казахстан, ОАЭ, Белоруссия, Мальдивы, Великобритания и Швейцария. С 1 ноября границы откроют Куба, Япония и Сербия.