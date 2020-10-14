СК возбудил уголовное дело после гибели россиянина в турецком отеле

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели россиянина в Турции: мужчину насмерть придавило автоматическим окном в номере отеля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 29 сентября. Мужчина отдыхал на турецком курорте вместе с супругой и дочерью. Вечером женщины ушли на прогулку, а, вернувшись, обнаружили бездыханное тело главы семьи, зажатое в оконном проеме. Предположительно, причиной трагедии могла стать неисправность автоматического механизма.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.