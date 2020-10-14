Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:56   14 Октября 2020
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели россиянина в турецком отеле

СК возбудил уголовное дело после гибели россиянина в турецком отеле

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели россиянина в Турции:  мужчину насмерть придавило автоматическим окном в номере отеля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 29 сентября. Мужчина отдыхал на турецком курорте вместе с супругой и дочерью. Вечером женщины ушли на прогулку, а, вернувшись, обнаружили бездыханное тело главы семьи, зажатое в оконном проеме. Предположительно, причиной трагедии могла стать неисправность автоматического механизма.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#турция #уголовное дело #россиянин #смерть #отель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров