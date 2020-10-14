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11:54   14 Октября 2020
Политика

Лавров заверил, что Россия не пойдет по пути "беспардонных" США

Лавров заверил, что Россия не пойдет по пути "беспардонных" США

Россия не пойдет по пути "грубых и беспардонных" США, которые вмешиваются во внутренние дела других стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, Россия не должна вести себя так, как ведет америка — "нагло, невежливо и беспардонно". Соединенные Штаты хотят сами поучать других. 

"Они через свои посольства продвигаются - так было и в Киеве, так сейчас происходит и в Молдавии. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья", — пояснил глава ведомства в интервью радиостанциям "Комсомольская правда", Sputnik и "Говорит Москва".

Запад также старается создавать поводы, чтобы сдержать развитие России, добавил Лавров.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #оппозиция #лавров #мид рф

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