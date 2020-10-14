Россия установила новый рекорд для полетов к МКС

В среду, 14 октября, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». На борту находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Сопровождает их игрушечный космонавт по имени Юра (отсылка к первому человеку в космосе Юрию Гагарину).

Liftoff! ???? The Soyuz spacecraft carrying Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos on a two-orbit, three-hour journey to the @Space_Station launched at 1:45am EDT. pic.twitter.com/40Qr8ByJQx — NASA (@NASA) October 14, 2020

В считанные минуты «Союз» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», начав самостоятельный полет к станции. Сообщается, что он уже добрался до МСК и пристыковался к модулю «Рассвет».

LIVE NOW: Welcome home! Kate Rubins of NASA and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos launched from Earth at 1:45am ET and are now docking to their new home, @Space_Station. Watch live: https://t.co/mcyRkSFqMq https://t.co/mcyRkSFqMq — NASA (@NASA) October 14, 2020

Полет к Международной космической станции (МКС) занял рекордные три часа семь минут. Тогда как обычно со времени запуска до пристыковки к МКС проходит около шести часов.

«Союз МС-17» стал первым пилотируемым аппаратом, который добрался до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. Это означает, что за время полета «Союз» совершил лишь два оборота вокруг Земли.

Как рассказал «Политике Сегодня» популяризатор отечественной космонавтики, общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов, такой шаг значительно упрощает полет космонавтов к станции, делая его более комфортным.

«Дело в том, что раньше мы доставляли космонавтов к космической станции более долгим способом. Требовалось выводить корабль сначала на геостационарную орбиту [круговая орбита над экватором — прим. ред.], потом шло сближение и так далее. Постепенно мы разработали более короткий способ доставки. Требовался точный расчет, в какой момент времени окажется станция и на каком расстоянии от корабля. До этого у нас был рекорд пять часов, а это уже достаточно быстро», — объяснил собеседник издания.

Ранее двухвитковую схему осуществляли на грузовых кораблях «Прогресс МС». Самый быстрый из них добрался до станции за три часа 18 минут. При этом обычно используют двухсуточную схему, при которой аппарат делает 34 витка.

До сегодняшнего дня рекорд по скорости доставки пассажиров принадлежал кораблю «Союз МС-06». 13 сентября 2017 года он совершил полет по четырехвитковой схеме сближения за пять часов 38 минут.

По словам Цуканова, если «Союз МС-17» и побил рекорд, то на деле разница не столь ощутима. Временное преимущество станет приоритетом только тогда, когда российская космонавтика начнет «обживать орбиту», полагает эксперт.

«По сути это, конечно, шаг вперед, но, если бы мы регулярно доставляли в больших количествах людей, это был бы как экспресс-поезд, как «Сапсан». Пока у нас все равно полеты не настолько частые, и разницы в час или два особой нет. Я надеюсь, что мы когда-нибудь начнем строить заводы по производству космических кораблей, сборочной техники для дальних космических перелетов, например, так называемые ТНК (тяжелые межпланетные корабли). Рабочие смены надо будет доставлять и на орбиту, и обратно на землю, и грузы точно так же. Вот тогда временные нормы будут иметь место», — считает популяризатор космонавтики.

Впрочем, Цуканов не исключил, что именно для этого космонавты и пытаются разрабатывать все более быстрые способы доставки на том техническом уровне, которым сейчас российская космонавтика располагает.

Впрочем, Цуканов не исключил, что именно для этого космонавты и пытаются разрабатывать все более быстрые способы доставки на том техническом уровне, которым сейчас российская космонавтика располагает.

Экипаж в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Криса Кэссиди, который находится на МКС с 9 апреля, вернется на Землю 22 октября.

Новая экспедиция проведет в космосе 177 дней, за это время запланированы 55 научных исследований и экспериментов. Кроме того, космонавты продолжат поиск места утечки воздуха в российском модуле МКС «Звезда». Также планируется совершить два выхода в открытый космос: в ноябре и феврале.