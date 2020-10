Россия установила новый рекорд для полетов к МКС

В среду, 14 октября, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». На борту находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Сопровождает их игрушечный космонавт по имени Юра (отсылка к первому человеку в космосе Юрию Гагарину).

Liftoff! ???? The Soyuz spacecraft carrying Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos on a two-orbit, three-hour journey to the @Space_Station launched at 1:45am EDT. pic.twitter.com/40Qr8ByJQx

В считанные минуты «Союз» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», начав самостоятельный полет к станции. Сообщается, что он уже добрался до МСК и пристыковался к модулю «Рассвет».

LIVE NOW: Welcome home! Kate Rubins of NASA and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos launched from Earth at 1:45am ET and are now docking to their new home, @Space_Station. Watch live: https://t.co/mcyRkSFqMq https://t.co/mcyRkSFqMq