Власти Подмосковья заявили об отсутствии планов по удаленке в школах

Образовательные учреждения Подмосковья продолжают работать в плановом режиме. Эту информацию 14 октября подтвердили в Министерстве образования Московской области.

Примерно половина школьников в регионе была отправлена на плановые каникулы, однако уже с 12 октября дети приступили к занятиям, передает телеканал "360". Только шесть школ в Подмосковье переведены на домашнее обучение.

Планов о полном переводе школьников Московской области на удаленку пока нет, говорится в сообщении ведомства. Руководство школ усилило все необходимые санитарные меры для безопасного обучения детей.

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