В России выявлен 14 231 новый случай COVID-19

Медики сообщили о новых случаях коронавируса в России в 84 регионах. Информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии коронавируса нового типа.

Российские медики выявили 14 231 новый случай коронавируса в стране. Больше четверти из них (25,5%) не имели никаких клинических проявлений болезни. За сутки в стране было зафиксировано 239 летальных исходов.

Полностью здоровыми были выписаны 7 920 человек, всего за период пандемии в России вылечилось 1 039 705 человек. На сегодняшний день в стране было выявлено 1 340 409 случая коронавируса во всех субъектах страны.