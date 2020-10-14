Ройзман: Легализация марихуаны на Украине приведет к стрельбе в школах

Легализация медицинской марихуаны на Украине — безответственный и популистский шаг, который приведет к серьезным последствиям для страны. Такое мнение «Политике Сегодня» высказал экс-мэр Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман.

«Украина уже поставила на себе эксперимент с метадоном. Они пошли на поводу у ряда европейских стран, которые ввели заместительную терапию. Они начали внедрять метадон вместо героина.. В результате у них героиновые наркоманы никуда не делись, а появились еще и метадоновые наркоманы. При общей коррумпированности системы им начали еще и торговать», — объяснил собеседник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который состоится одновременно с местными выборами 25 октября. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента, одной из тем может стать легализация медицинского каннабиса. Таким образом команда Зелененького якобы рассчитывает привлечь на свою сторону молодежь.

По словам Ройзмана, украинский лидер должен четко осознавать последствия легализации, оглядываясь на опыт западных стран.

«С этим в свое время столкнусь США и Голландия. Употребление наркотиков в школах вырастает в четыре раза. Есть еще один серьезных нюанс: с помощью легализации власти пытаются выбить финансовую базу из-под торгующих наркотиками. Действительно, они больше не могут торговать, потому что все есть в аптеках. Но школьникам в аптеках не продают. И все кто торговал на улицах — они идут в школы. Это все уже проходили. Как возвращать обратно, никто не знает», — продолжил Ройзман.

В последние годы в США участились случаи шутинга, то есть беспорядочной стрельбы, говорит собеседник издания. По данным исследований, большинство таких стрелков атаковали учебные заведение в состоянии наркотического опьянения.

«Шутинги в школах часто совершались по накурке. Поэтому электорат надо привлекать чем-то другим. Если будешь привлекать молодежь возможностью безвредно принимать наркотики или пить дешевое спиртное, до добра страну это не доведет, — резюмировал он.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что вопросы легализации марихуаны и проституции на Украине могут быть вынесены на референдум. По мнению чиновника, легализация марихуаны возможна, но лишь для применения в медицинских целях и только в отношении граждан, которые нуждаются в помощи.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, в своею очередь, выступает против легализации. Он считает, что украинское общество еще не готово к этому. Сам Зеленский после победы в первом туре президентских выборов заявил, что поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель.