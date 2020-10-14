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13:37   14 Октября 2020
Россия

Ройзман: Легализация марихуаны на Украине приведет к стрельбе в школах

Ройзман: Легализация марихуаны на Украине приведет к стрельбе в школах

Легализация медицинской марихуаны на Украине — безответственный и популистский шаг, который приведет к серьезным последствиям для страны. Такое мнение «Политике Сегодня» высказал экс-мэр Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман.

«Украина уже поставила на себе эксперимент с метадоном. Они пошли на поводу у ряда европейских стран, которые ввели  заместительную терапию. Они начали внедрять метадон вместо героина.. В результате у них героиновые наркоманы никуда не делись, а появились еще и метадоновые наркоманы. При общей коррумпированности системы им начали еще и торговать», — объяснил собеседник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский опрос, который состоится одновременно с местными выборами 25 октября. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента, одной из тем может стать легализация медицинского каннабиса. Таким образом команда Зелененького якобы рассчитывает привлечь на свою сторону молодежь.

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По словам Ройзмана, украинский лидер должен четко осознавать последствия легализации, оглядываясь на опыт западных стран.

«С этим в свое время столкнусь США и Голландия. Употребление наркотиков в школах вырастает в четыре раза. Есть еще один серьезных нюанс: с помощью легализации власти пытаются выбить финансовую базу из-под торгующих наркотиками.  Действительно, они больше не могут торговать, потому что все есть в аптеках. Но школьникам в аптеках не продают. И все кто торговал на улицах — они идут в школы. Это все уже проходили. Как возвращать обратно, никто не знает», — продолжил Ройзман.

В последние годы в США участились случаи шутинга, то есть беспорядочной стрельбы, говорит собеседник издания. По данным исследований, большинство таких стрелков атаковали учебные заведение в состоянии наркотического опьянения.

«Шутинги в школах часто совершались по накурке. Поэтому электорат надо привлекать чем-то другим. Если будешь привлекать молодежь возможностью безвредно принимать наркотики или пить дешевое спиртное, до добра страну это не доведет, — резюмировал он.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что вопросы легализации марихуаны и проституции на Украине могут быть вынесены на референдум. По мнению чиновника, легализация марихуаны возможна, но лишь для применения в медицинских целях и только в отношении граждан, которые нуждаются в помощи.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, в своею очередь, выступает против легализации. Он считает, что украинское общество еще не готово к этому. Сам Зеленский после победы в первом туре президентских выборов заявил, что поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #марихуана #легализация

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