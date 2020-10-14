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11:21   14 Октября 2020
Политика

Лавров заявил о необходимости размещения миротворцев в Карабахе

Лавров заявил о необходимости размещения миротворцев в Карабахе

Необходимость размещения миротворцев в Карабахе отметил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва, по словам Лаврова, считает необходимым появление российских наблюдателей в Карабахе, однако последнее слово останется за сторонами, участвующими в конфликте. Глава МИД РФ добавил, что российские наблюдатели могли бы участвовать в качестве механизма, контролирующего прекращение огня на месте конфликта.

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Автор: Руслан Неглинный
#лавров #миротворцы #карабах

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