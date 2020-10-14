11:21 14 Октября 2020Политика
Лавров заявил о необходимости размещения миротворцев в Карабахе
Необходимость размещения миротворцев в Карабахе отметил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Москва, по словам Лаврова, считает необходимым появление российских наблюдателей в Карабахе, однако последнее слово останется за сторонами, участвующими в конфликте. Глава МИД РФ добавил, что российские наблюдатели могли бы участвовать в качестве механизма, контролирующего прекращение огня на месте конфликта.