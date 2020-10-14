Асад приказал выделить финансовую помощь пострадавшим от пожаров фермерам

Президент САР Башар Асад распорядился выделить финансовую помощь фермерам, пострадавшим от лесных пожаров на территории ближневосточного государства. Об этом заявил министр сельского хозяйства и аграрной реформы Мухаммед Хасан Катана, пишет ФАН.

Масштабные лесные пожары охватили сирийские провинции Латакия, Тартус и Хама несколько месяцев назад. С огнем боролись части Сирийской Арабской Армии, а также вертолеты ВКС РФ, пишет Федеральное агентство новостей.

Российские военные оказывали помощь пожарной охране Сирии и добровольческим дружинам. Огонь нанес серьезный ущерб фермерам.

Сирийский лидер Башар Асад лично посетил провинции, оказавшиеся во власти пожаров, чтобы оценить причиненный ущерб. После поездки Асад распорядился оказать финансовую помощь пострадавшим фермерам. Сирийское правительство предоставит фермерам "легкие" кредиты на развитие сельского хозяйства, процентная ставка по которым будет практически нулевой.