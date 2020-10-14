Лавров отметил необходимость политического урегулирования в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил необходимость политического урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе

Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно и должно идти одновременно с воплощением принятых договоренностей на земле. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"Думаю, что сейчас вот эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением на земле вопроса безопасности", — отметил глава МИД РФ.

По приглашению президента РФ в Москву 9 октября прибыли главы МИД Азербайджана и Армении для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. После десяти часов обсуждений стороны договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако в этот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушении перемирия.