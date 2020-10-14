Лавров призвал стороны конфликта в Карабахе немедленно встретиться

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что стороны конфликта в Карабахе должны срочно встретиться по линии военных, сообщает "Говорит Москва".

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что политическое урегулирование в Карабахе возможно.

"Необходимо немедленно встречаться по линии военных для согласования механизмов верификации режима прекращения огня в Карабахе", — сказал Лавров.

Конфликт между Баку и Ереваном вспыхнул с новой силой в конце сентября. Позже сторонам удалось договориться о полном прекращении огня в регионе в ходе трехсторонней встречи в Москве.