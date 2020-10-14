Алиев объявил о продолжении операции в Нагорном Карабахе

Операция в Нагорном Карабахе со стороны ВС Азербайджана продолжается, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Боевые действия он объявил "освобождением территорий". Он также сообщил об уничтожении двух систем ПВО С-300 "Фаворит" армянской армии. Атака была сконцентрирована на армянских ракетных установках. Азербайджанские войска сообщили, что ракеты армянской армии якобы предназначались для обстрелов городов Гянджа, Мингячевир, а также других населенных пунктов Азербайджана. Также на переговорах по карабахской ситуации должен быть предоставлен календарь по выводу армянских войск с "оккупированных территорий", подчеркнул Алиев.

Ранее Минобороны Армении сообщило о ракетном обстреле армянских позиций со стороны Азербайджана на приграничном районе с Карвачаром. Баку подтвердил эту информацию, заявив, что это был превентивный удар "для безопасности гражданского населения Азербайджана". В ответ Ереван предупредил о возможном ответе по любому азербайджанскому военному объекту.