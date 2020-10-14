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11:08   14 Октября 2020
Армия

Пентагон в ответ на действия КНР развернет ракеты малой и средней дальности

Пентагон в ответ на действия КНР развернет ракеты малой и средней дальности

Выход США из ДРСМД позволил Вашингтону начать подготовку к размещению ракет средней и малой дальности в азиатско-тихоокеанском регионе. Как сообщил ТАСС, это делается в ответ на размещение таких ракет Китаем.

Около двух тысяч крылатых и баллистических ракет средней и малой дальности развернуты Китаем, по утверждению спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Он заявил, что в ответ на действия Китая, который рассматривается Вашингтоном в качестве противника, США готовятся разместить свои крылатые ракеты наземного базирования.

Биллингсли сообщил, что Сухопутные войска США и Корпус морской пехоты занимаются разработкой соответствующих ракет, что ранее было запрещено условиями ДРСМД. Именно неохваченность Китаем этим договором стала формальным основанием для США выйти из-под его действия.

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Автор: Руслан Неглинный
#дрсмд #биллингсли #ракеты средней и малой дальности

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