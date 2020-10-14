Дипломат разъяснил роль России в Совете ООН по правам человека

Россию избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН). Госсекретарь США Майк Помпео в официальном обращении сообщил, что включение страны в СПЧ является лишним доказательством правоты Вашингтона, который покинул Совет в 2018 году.

«Сегодня Генеральная Ассамблея ООН вновь избрала страны с отвратительными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. Венесуэла была избрана в 2019 году. Эти выборы только еще больше подтверждают решение США уйти и использовать другие площадки и возможности для защиты и поощрения всеобщих прав человека», — заявил американский госсекретарь.

Причиной выхода США из Совета по правам человека в 2018 году стал Израиль. В марте из-за столкновений с израильскими военнослужащими в Газе погибли несколько десятков палестинцев. Тогда члены СПЧ постановили, что в страну необходимо направить международную комиссию «для расследования нарушений международного гуманитарного права и прав человека на оккупированных палестинских территориях».

Дипведомство Израиля ответило, что Совет уклоняется от выяснения правды, предпочитая «демонизацию еврейского государства и ограничение его права на самооборону». Вашингтон выразил недовольство в связи с критикой ООН его союзника. Спустя несколько дней, Майк Помпео объявил о выходе страны из СПЧ.

В нынешнем заявлении госсекретарь США напомнил, что в 2018 году Белый дом призывал страны-члены ООН реформировать Совет и предпринять меры для того, чтобы СПЧ решал реальные международные проблемы. Руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин отчасти согласился с дипломатом: с момента своего образования Совет по правам человека ООН не принял ни одного решения, которое серьезно бы повлияло на ситуацию в какой-либо стране.

Межправительственный орган ООН был создан в 2006 году. Он пришел на смену Комиссии по правам человека, которую расформировали из-за неэффективности и недоверия со стороны экспертного сообщества. Сейчас членом СПЧ может стать любая из стран-участниц ООН, которую в ходе тайного голосования выберут другие государства.

«Если говорить начистоту, СПЧ – это чисто дискуссионный орган, который не наделен практически никакими серьезными полномочиями и является, скорее, рудиментарным (бесполезным, утратившим значение – прим. ред.). Там происходят какие-то дебаты, идут споры, дискуссии, в какой стране с правами человека хорошо, а в какой плохо. Выход из Совета или вступление в него абсолютно никак не отражаются на состоянии страны», — объяснил эксперт.

Топорнин привел в пример ситуацию в Белоруссии. 9 августа 2020 года в стране прошли президентские выборы, по результатам которых победил Александр Лукашенко. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста. 18 сентября в Женеве состоялось внеплановое обсуждение ситуации в Белоруссии, по итогам которого была принята официальная резолюция.

В ней СПЧ выразил уверенность, что прошедшие в стране выборы нарушают права человека, а Минск должен незамедлительно начать диалог с белорусской оппозицией и ее «лидером» Светланой Тихановской. Доцент МГИМО МИД РФ обратил внимание, что проект резолюции никак не отразился на расстановке сил в Республике Белоруссия.

«Большинство стран-членов СПЧ заключили, что ситуация в Белоруссии нарушает права человека, но на этом все и закончилось. Подискутировали, выпустили пар и все. Лукашенко на уступки не пошел, протестная активность стихает сама по себе, никакой "диалог с оппозицией", оказывается, был не нужен», — подчеркнул Топорнин.

Претензии Помпео к России, как главному геополитическому сопернику США, понятны, добавил собеседник «Политики Сегодня». Однако позицию Вашингтона по Китаю и Кубе тоже легко объяснить: страна, в которой деятельность граждан строго контролируется единственной действующей партией, едва ли может непредвзято судить о правах человека в СПЧ:

«Давайте скажем прямо: в Китае ситуация с правами человека очень неблагополучная. Там однопартийная система и диктат коммунистов. Пекин далек от каких-то стандартов современного свободного общества. И эта страна будет в Совете по правам человека предписывать всем странам перейти на однопартийную систему. Как вы на это отреагируете?».

Говорить о значимости межправительственного органа можно только после его реформации, заключил Топорнин. Участие России в дискуссиях на площадке СПЧ не отразится на положении страны на мировой арене.

В состав Совета по правам человека ООН входят 47 государств. Список формируется по принципу справедливого географического распределения: от государств Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона 13 мест, от стран Латинской Америки и Карибского бассейна 8 мест, от Западной Европы 7 мест и от Восточной Европы 6 мест.

Помимо России в новый состав вошли Куба, Габон, Кот-д'Ивуар, Боливия, Мексика, Франция, Малави, Непал, Украина, Пакистан, Сенегал, Узбекистан и Великобритания. В 2016 году Россию не переизбрали в СПЧ. Ее место заняли Хорватия и Венгрия.