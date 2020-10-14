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11:03   14 Октября 2020
Общество

Внучку актера Конкина пытались похитить на похоронах его дочери

Внучку актера Конкина пытались похитить на похоронах его дочери

Злоумышленники пытались похитить дочь покойной Софии Конкиной на похоронах, сообщает "КП".

Дочь актера Владимира Конкина была госпитализирована в московскую больницу с признаками утопления. Врачам не удалось спасти Софию, причины ее смерти до сих пор не установлены. По факту гибели Конкиной возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в центральный аппарат СК РФ.

Похороны дочери артиста прошли 22 сентября и чуть не закончились происшествием. К дочери покойной Алисе подошли неизвестные и попытались увезти ее. Действия злоумышленников пресекли присутствующие на похоронах.

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Автор: Руслан Неглинный
#похороны #похищение #конкина

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