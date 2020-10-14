Внучку актера Конкина пытались похитить на похоронах его дочери

Злоумышленники пытались похитить дочь покойной Софии Конкиной на похоронах, сообщает "КП".

Дочь актера Владимира Конкина была госпитализирована в московскую больницу с признаками утопления. Врачам не удалось спасти Софию, причины ее смерти до сих пор не установлены. По факту гибели Конкиной возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в центральный аппарат СК РФ.

Похороны дочери артиста прошли 22 сентября и чуть не закончились происшествием. К дочери покойной Алисе подошли неизвестные и попытались увезти ее. Действия злоумышленников пресекли присутствующие на похоронах.