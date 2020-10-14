Трамп заявил, что РФ и Китай "завидуют разработкам США" в оборонной сфере

Американский президент Дональд Трамп во вторник выступил с заявлением о новейших разработках США в оборонной сфере, которым якобы завидуют Россия, Китай и другие страны. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп в своем заявлении во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания подчеркнул, что у США "есть вооружения и техника, каких никогда раньше не видела ни одна страна".

"Нам завидует Россия, нам завидует Китай. Нам все завидуют. Того, что есть у нас, нет ни у одной страны", - уверенно заявил Трамп.

По словам Трампа, если он победит на следующих выборах президента США, он не станет "втягивать Америку в бесконечные и нелепые войны".

В прошлом месяце состоялась презентация книги американского журналиста Боба Вудворда Rage ("Ярость"). В нее вошли в том числе и 18 интервью автора с Дональдом Трампом. Журналист отмечает, что США разработали новую ядерную оружейную систему, аналогов которой нет в мире.

Как предположили авторы американского издания "Популярная механика", вероятно, Трамп подразумевал ядерную боеголовку малой мощности. Стоит отметить, что выдержки из книги Вудворда задолго до официальной презентации были опубликованы на сайте американского издания The Washington Post.