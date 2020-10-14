Новый глава МИД Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

Киргизия продолжит выстраивать отношения с Россией как главным стратегическим партнером, заявил новый глава МИД республики Руслан Казакбаев.

Парламент Киргизии 14 октября обсудили новый состав, структуру и программу правительства. Утвержденный на должность министра иностранных дел депутат проправительственной фракции "Республика-Ата-Журт" Казакбаев уже руководил ведомством в 2010–2012 годах.

Пост премьер-министра занял основатель оппозиционной партии "Мекенчил" Садыр Жапаров. До начала политического кризиса в стране он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника, однако в ходе протестов сторонники освободили его из колонии.