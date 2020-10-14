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10:50   14 Октября 2020
Политика

Жапарова утвердили на пост премьера Киргизии

Жапарова утвердили на пост премьера Киргизии

Садыра Жапарова утвердили на пост премьер-министра Киргизии, сообщает ТАСС.

Парламент Киргизии утвердил состав правительства во главе с премьером Жапаровым. Уже в качестве главы правительства он назвал Россию главным стратегическим партнером республики.

Лично премьер-министром на пост главы МВД назначен полковник милиции Улан Ниязбеков. Он закончил юридический факультет Киргизского национального университета. В правоохранительные органы поступил на службу в 2008 году.

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Автор: Юлия Яковлева
#премьер #киргизия #жапаров

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